Hilary Duff (31) dürfte aktuell vor Glück platzen! Die Schauspielerin brachte Ende Oktober ihr zweites Kind zur Welt. Die Beauty und ihre Partner Matthew Koma sind Eltern eines kleinen Mädchens geworden – und haben sie Banks Violet getauft. Ihrer Liebe die Krone aufgesetzt hat der amerikanische Sänger aber erst jetzt: Denn Matthew ist vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten!

Den Glücksmoment machte Hilary selbst auf Instagram öffentlich. "Er hat mich gefragt, ob ich seine Frau werden will", schrieb die Blondine überglücklich auf der Foto- und Videoplattform. Zur Verkündung teilte die Zweifach-Mom auch zwei Pics mit ihrem Schatz, auf denen sie überglücklich ihren Ring in die Kamera hält: Die "A Cinderella Story"-Darstellerin trägt einen riesigen, glitzernden Diamanten an ihrem Finger!

Hilary und Matthew sind seit Januar 2017 offiziell ein Paar. Zwar trennten sich die Turteltauben am Anfang ihrer Beziehung kurzzeitig, fanden schließlich aber wieder zueinander und sind nun glücklicher denn je. Mit verliebten Paar-Selfies faszinieren sie ihre Follower immer wieder aufs Neue im Netz.

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und Töchterchen Banks

WENN Matthew Koma, Banks Violet Bair und Hilary Duff in Los Angeles

