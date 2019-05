Hat Daniel Völz (34) jetzt seine absolute Traumfrau gefunden? Seit März ist es offiziell: Der Bachelor von 2018 ist bis über beide Ohren verliebt. Er und seine Lisa daten sich sogar bereits seit Anfang des Jahres – und eine Krise ist auch nach über vier gemeinsamen Monaten weit und breit nicht in Sicht! Im Gegenteil: Daniel und die Blondine planen schon ordentlich in die Zukunft, wie sie nun auf Social Media preisgibt!

In ihrer Instagram-Story stellte sich Lisa den neugierigen Fragen ihrer Follower – und die waren natürlich besonders an ihrer Beziehung zum Immobilienmakler interessiert. Als ein Fan nachhakte, was sie am meisten an ihrem Schatz schätze, schwärmte sie: "Seine Fürsorge und Liebe! Er trägt mich auf Händen und versteht mich, ohne dass ich etwas sagen muss." Und davon kann Lisa offenbar auch nicht genug bekommen! Sie gab zwar bekannt, dass sie noch nicht zusammen wohnen würden, trotzdem verbringen sie so viel Zeit wie nur möglich miteinander: "Ich bin zwar jeden Tag bei ihm und habe auch schon meine Klamotten hier, aber ich habe noch meine eigene Wohnung."

Scheint ganz so, als meinen es diese beiden so richtig ernst miteinander. Und Lisa lässt sich diesbezüglich sogar noch mehr entlocken. Auch gemeinsamer Nachwuchs ist bei den Turteltauben absolut nicht auszuschließen, wie sie auf Nachfrage verriet: "Planen kann man so was sowieso nicht, aber wir können uns das beide vorstellen. (Dauert aber noch.)"

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor

AEDT/WENN.com Daniel Völz und seine Freundin Lisa

AEDT/WENN.com Daniel Völz und seine Freundin Lisa bei der Eröffnung des #BerlinColours im Madame Tussauds Berlin

