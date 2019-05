Damit hat wohl niemand gerechnet! Eigentlich kennt man Dieter Bohlen (65) nur als Juror bei DSDS. Dabei hat er selbst eine beeindruckende Musik-Karriere hinter sich. In den Achtzigern landete er zusammen mit seinem Band-Kollegen Thomas Anders (56) Hits wie "You're My Heart, You're My Soul" und wurde zum Star. 2003 trennte sich Modern Talking allerdings. Seitdem arbeitete der 65-Jährige nur noch als Musik-Produzent. Doch nun feiert Dieter ein kleines musikalisches Comeback! Was wohl seine einstigen DSDS-Schützlinge dazu sagen?

Daniele Negroni (23) war 2012 Finalist in der Castingshow. Er kennt den Pop-Titan also schon seit vielen Jahren. Dass sein Ex-Mentor nun wieder auf Tour geht, findet er klasse. "Ich habe mich mega gefreut, als ich das gehört habe", schwärmte der Sänger im Promiflash-Interview. Natürlich hätte er auch ein neues Album von Dieter gefeiert. Dass er diese Idee aus zeitlichen Gründen wieder verworfen hat, kann Daniele aber gut verstehen. "Er macht halt nur etwas, wenn er voll und ganz dahinter steht", betonte der 23-Jährige weiter.

Mia Gucek (26) ist wegen Dieters Tour ebenfalls ganz aus dem Häuschen. "Ich finde das super. Er hat so viele tolle Lieder und ich freue mich auf ihn", erklärte die DSDS-Kandidatin von 2018. Sie könne sich sogar vorstellen, eines seiner Konzerte zu besuchen. Na, dann sollte sich die Beauty lieber schnell ein Ticket sichern. Denn die Karten für die Auftritte waren blitzschnell ausverkauft, sodass das TV-Gesicht zusätzliche Termine einplanen musste.

P.Hoffmann/WENN.com Daniele Negroni beim Bild-Renntag 2019

Florian Ebener/Getty Images DSDS-Kandidatin Mia Gucek in der zweiten Liveshow

ActionPress / Thomas Burg Dieter Bohlen

