Erst wenige Tage ist es her, dass Jasmin in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert wurde. Der Grund: Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte eine Wohnungstür in Brand gesetzt. Aufgrund ihres Verhaltens wurde die 18-Jährige aber schließlich wieder vorzeitig entlassen. Der Aufenthalt in Freiheit war für das Nachwuchsmodel aber nur von kurzer Dauer: Jasmin befindet sich offenbar wieder in der Klinik – dieses Mal wegen Suizidgefahr!

In einem Instagram-Livestream teilte die 18-Jährige vor Kurzem ihren Followern mit, dass sie sich wieder in der Psychiatrie befinde. Angesprochen auf die Gründe ihres erneuten Klinikaufenthalts erklärte sie ihren Fans: "Ich wurde von der Kripo hier reingesteckt, weil ich Selbstmord-Gedanken habe." Die Entscheidung, sich erneut in psychiatrische Betreuung zu begeben, kam dabei offenbar nicht von der Laufstegschönheit selbst: Jasmin erklärte im weiteren Verlauf des Videos, dass wohl der Psychologe von GNTM oder ihre Mutter mithilfe der Polizei die Zwangseinweisung veranlasst habe.

Auch wenn sich Jasmin nicht aus freien Stücken für den erneuten Eintritt in eine Institution entschieden habe: Abgeneigt scheint sie gegenüber ihrem Klinikaufenthalt nicht zu sein. "Wenigstens habe ich wieder mal ein Zuhause", offenbarte sie im Livestream ebenfalls.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / joyakajasmin Jasmin Cadete im April 2019

Instagram / joyakajasmin Jasmin Cadete im März 2019

Instagram / joyakajasmin Jasmin Cadete im April 2019



