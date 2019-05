Er schlendert lieber unerkannt durch die Gegend! Spätestens seit dem erfolgreichen Musikstreifen “Bohemian Rhapsody” kommt an ihm niemand mehr vorbei: Rami Malek (37) übernahm in dem Film nicht nur die Hauptrolle, er konnte auch seinen ersten Oscar in den heimischen Wohnzimmerschrank stellen. Doch der Rummel um seine Person scheint dem Hollywoodstar etwas zu viel zu sein: Beim Shopping-Trip mit seiner Freundin Lucy Boynton (25) war Rami im Inkognito-Modus unterwegs!

Dass der “Mr. Robot”-Darsteller bei Spaziergängen in der Öffentlichkeit auf eine Sonnenbrille setzt, um nicht direkt von Fans und Paparazzi erkannt zu werden, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Vor wenigen Tagen setzte Rami in Sachen Undercover-Ausflug in New York allerdings noch einen drauf: Neben der bereits bekannten dunklen Brille wählte der 37-Jährige eine schlichte und unauffällige Jacke sowie einen schwarzen Pullover – und zog sich dessen Kapuze zusätzlich tief ins Gesicht. Wie Just Jared berichtet, sollen Rami und Lucy einen entspannten Shopping-Tag genossen haben.

Nicht nur bei Einkauf und Co. verzichtet Rami lieber auf den großen Medienrummel, auch in Sachen Beziehung hält sich der Schauspieler vornehmend bedeckt. Bereits vor rund einem Jahr soll es zwischen ihm und seiner Co-Kollegin Lucy gefunkt haben. Allerdings machten die beiden ihre Liebe erst Anfang des Jahres öffentlich.

ENT / SplashNews.com Lucy Boynton und Rami Malek

Anzeige

Joker / SplashNews.com Rami Malek und Lucy Boynton, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Lucy Boynton und Rami Malek im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de