Was weiß Lilly Becker (42) über das aktuelle Liebesleben ihres Ex-Mannes Boris Becker (51)? Seit geraumer Zeit wird spekuliert, dass die Tennis-Legende nach der Trennung von der Niederländerin im Mai 2018 wieder in festen Händen sei. Auf einem Event in Berlin wurde Lilly auf die Gerüchte über ihren Verflossenen angesprochen. Hat Boris seiner Ex etwas über eine neue Freundin verraten?

Bei der Eröffnung des IQOS-Stores in Berlin erklärte Lilly auf Nachfrage von Gala, dass sie nichts von einer Partnerin an Boris' Seite wisse: "Das ist auch nicht mein Thema. Das ist sein Thema. Alles Gute für ihn! Ich hoffe, dass sie nett ist. Ich glaube aber schon." Boris selbst hatte zuletzt gegenüber Bild eine mögliche neue Beziehung dementiert.

Das Model und der Sportler waren fast zehn Jahre verheiratet gewesen. Was eine Frau in Boris' Leben angeht, ist Lilly aber inzwischen entspannt. "Ich wünsche ihm eine sehr nette Freundin oder eine Frau. Ich glaube, er schafft das", sagte sie.

AEDT/WENN.com Lilly Becker bei der IQOS-Ladeneröffnung in Berlin im Mai 2019

Getty Images Boris Becker beim Deutschen Kosmetikpreis in Düsseldorf 2019

Action Press / SIPA PRESS Boris und Lilly Becker bei der "Skyfall"-Premiere in London im Oktober 2012

