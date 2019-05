Mit ihrem Outing flashten die Berlin - Tag & Nacht-Stars Tim Rasch und Benjamin Mittelstädt (23) die Fans. Ende April verkündeten die TV-Darsteller, dass sie ein Paar sind – und sorgten mit ihren Liebes-News inklusive putziger Pärchenfotos für Jubelstürme bei ihren Serienkollegen und den Bewunderern im Netz. Nun folgt der nächste Knüller: Tim und Ben sind tatsächlich schon ziemlich lange in einer Beziehung!

Das verraten die Turteltauben in einem neuen Video auf Tims YouTube-Kanal. Darin beantworten sie die Fragen neugieriger Fans – darunter auch, wann sie überhaupt zusammengekommen sind: “Ich würde jetzt kein Datum sagen wollen, weil das ist was nur für uns, aber wir sind jetzt schon so knapp zwei Jahre zusammen", plaudert Nik-Darsteller Tim aus und erklärt: "Das ist, seitdem ich in Berlin bin. April 2017 bin ich hergezogen, da fing es dann an, dass wir Kontakt hatten.”

Zusätzlich enthüllen die BTN-Stars ein paar Kennenlern-Details: “Erst mal war es nur so Freundschaft und dann wurde es eine Beziehung”, lässt Tim ihre Geschichte Revue passieren. Ben ergänzt: “Tim war schon ziemlich verliebt und ich war mir noch nicht so sicher."

