Seltener Anblick für Fans von Ed Sheeran (28)! Private Einblicke gewährt der britische Popstar so gut wie nie – deshalb gibt es auch kaum Fotos von ihm mit seiner Frau Cherry (27). Kurz vor Weihnachten sollen sich die beiden Turteltauben vor rund 40 Gästen das Jawort gegeben haben. Derzeit urlauben die beiden in Kambodscha und genießen die außergewöhnliche Natur – wie jetzt ein Schnappschuss in den sozialen Medien beweist!

Auf Instagram teilte der Sänger eines der wenigen Pärchen-Bilder von ihm und seiner Partnerin. Darauf hat der Sänger den Arm um seine Liebste gelegt. Die beiden bestaunen die beeindruckende Umgebung und sind dabei wie typische Touristen gekleidet: Ed trägt ein weißes T-Shirt über einem weißen Langarmshirt, schwarze Bermudashorts und schwarze Sneakers von Adidas. Cherry hat sich für ein Ensemble komplett in Schwarz entschieden. Ein Eyecatcher ist das bunte Ethnoprint-Tuch, das sie an ihrem Kameragurt befestigt hat.

In der Bildunterschrift ließ der Musiker seine Fans wissen, dass er gerade superglücklich und stolz darüber sei, dass morgen sein neuer Hit mit Justin Bieber (25) erscheine. "Ich bin im Moment im Dschungel in Kambodscha, aber ich habe ein paar Flaschen Bier für mich und Cherry mitgenommen, um die Veröffentlichung morgen zu feiern", berichtete Ed voller Vorfreude.

Instagram / teddysphotos Cherry Seaborn und Ed Sheeran im Dezember 2018

Anzeige

EROTEME.CO.UK / MEGA Cherry Seaborn und Ed Sheeran im November 2017

Anzeige

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran und Justin Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de