Diese Nachricht dürfte für Herzrasen bei den Fans sorgen! Eigentlich hatte Justin Bieber (25) verkündet, sich eine berufliche Auszeit zu nehmen. Nicht nur das geplante Album und sein Coachella-Überraschungsauftritt hatten den Beliebern allerdings Hoffnungen gemacht: Vor wenigen Tagen teilten der Sänger und sein Kumpel Ed Sheeran (28) gemeinsame Pics im Netz, die für wilde Spekulationen sorgten. Jetzt machten es die beiden Weltstars offiziell: Es kommt ein gemeinsamer Song von ihnen!

Nachdem Ed und Justin bereits identische Auszüge eines Songtextes auf ihren Instagram-Accounts geteilt hatten, bestätigten sie jetzt mit einem Post, dass ihre Single bereits am Freitag auf den Markt kommt. “Mein Track ‘I Don’t Care’ mit Justin Bieber kommt diesen Freitag raus”, schrieb Ed. Der Musiker hatte in der Vergangenheit bereits den Hit “Love Yourself” des Kanadiers geschrieben, der sich 2015 wochenlang in den Charts hielt – und das weltweit. Ob die beiden an diesen Erfolg anknüpfen können?

Eine scheint daran jedenfalls jetzt schon zu glauben. Als Ed den Track in seiner Instagram-Story mit den Worten “Ich habe einen neuen Song, der am Freitag rauskommt” ankündigt, wird er mitten im Satz von seiner Ehefrau Cherry Seaborn (27) unterbrochen: “Und er ist unglaublich!”

