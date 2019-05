Süße Neuigkeiten aus dem Hause Kardashian-West! Schon vor längerer Zeit kündigte Reality-Beauty Kim Kardashian (38) an, dass ein weiteres Kind für sie und ihren Mann Kanye West (41) geplant sei. Das Geschwisterchen für ihre Kids North (5), Saint (3) und Nesthäkchen Chicago (1) solle per Leihmutter auf die Welt gebracht werden. Nun hat das sehnsüchtige Warten der Fans und auch der Eltern endlich ein Ende: Kim und Kanyes viertes Baby ist da!

Das verkündete die stolze Vierfach-Mama vor wenigen Minuten via Twitter: "Er ist da und er ist perfekt!", freute Kim sich in ihrem Beitrag – somit ist klar: Kim und Kanye haben jetzt einen weiteren Sohn in ihrer Rasselbande! Auf die Verkündung des Namens und auch auf ein erstes Foto warten die Fans bisher aber noch.

Kim bekam ihr beiden letzten Sprösslinge übrigens aus gutem Grund per Leihmutter: Sie leidet unter der sogenannten Placenta Accreta – einer fehlerhaften Platzierung ihrer Platzenta. Eine weitere Schwangerschaft hätte sowohl die Mutter als auch das Ungeborene gefährden können.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Met Gala 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im August 2016

