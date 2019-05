Alles aus bei Geordie Shore-Darstellerin Chloe Ferry (23) und ihrem Freund Sam Gowland! Das UK-Reality-Sternchen und der ehemalige Love Island-Teilnehmer hatten sich im Oktober 2017 kennen und lieben gelernt. Eigentlich schien alles perfekt, die beiden bezogen sogar Anfang 2018 eine gemeinsame Wohnung. Nach den ersten Krisengerüchten vor wenigen Monaten bestätigt die Blondine nun selbst: Chloe und Sam haben endgültig einen Schlussstrich gezogen!

Das Liebes-Aus hat Chloe am Freitag in ihrer Instagram-Story öffentlich gemacht: "Es verletzt mich, euch mitteilen zu müssen, dass ich und Sam getrennte Wege gehen", lautet ihr kurzes Statement. Einen Rosenkrieg werde es zwischen den TV-Gesichtern aber nicht geben. "Wir sind immer noch Freunde", stellt Chloe klar.

Im Oktober machten sich Fans erstmals Sorgen, dass zwischen Chloe und Sam nicht mehr alles in Ordnung sein könnte. Damals hatte die 23-Jährige einen kryptischen Post verfasst, in dem Sätze wie "Wenn dich jemand verlässt" zu lesen waren. Doch kurze Zeit später zeigte sich das Paar wieder turtelnd, unter anderem bei den EMAs in Bilbao.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im Februar 2019

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry mit Sam Gowland

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Sam Gowland und Chloe Ferry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de