Model-Mama Heidi Klum (45) ist nicht nur Laufsteg-Schönheit, Modedesignerin und Moderatorin – auch in anderen Gebieten hat sich die 45-Jährige schon ausprobiert. Die Verlobte des Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (29) zeigte in der Vergangenheit, dass sie eine passionierte Vierfach-Mutter ist. Zuletzt feierte sie mit ihren Kids Ostern und gab dabei einen seltenen privaten Einblick in ihr Familienleben. Doch nicht nur ihrem eigenen Nachwuchs macht sie gern eine Freude: Vor mittlerweile acht Jahren hat Heidi ein Kinderbuch geschrieben!

Für die 200. Ausgabe der Heft-Reihe Pixi widmete sich Heidi dem Thema Zähneputzen: "Der kleine schwarze Wackelzahn" heißt die kurze Geschichte, die sie 2011 zu Papier gebracht hat. Mit dem Büchlein wollte sie Kindern Lust auf die Zahnreinigung machen – eine Tätigkeit, die in vielen Haushalten gerade vor dem Schlafengehen stressig werden kann. Kürzlich holte die Autorin ihr Werk wieder hervor: "Ich bin so aufgeregt, das heute in Lous Klasse vorzulesen!", schrieb die Blondine unter ein Instagram-Foto, das sie zeigt, wie sie sich das Heftchen vor das Gesicht hält.

Dass Heidi ihr Buch mal wieder hervorkramt, um es im Klassenzimmer ihrer Tochter vorzulesen, feiern bereits einige Promi-Follower: Unter anderem die GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger (22) kommentierte mit Herzchen und auch die Castingshow-Finalistin Julianna fragte begeistert: "Wie süß ist das denn?" Habt ihr gewusst, dass Heidi ein Kinderbuch geschrieben hat? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019

Anzeige

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum bei den HeartRadio Music Awards 2019

Anzeige

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Heidi Klum bei den About You Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de