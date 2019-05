Bei Tatjana und Mario Adrion stimmt die Chemie! In der Boys Edition hatte die Germany's next Topmodel-Achtplatzierte mit dem Männer-Model vor der Kamera ein verliebtes Pärchen im Regen gemimt – und dabei war es sogar zu einem Zungenkuss gekommen! Die beiden sind seitdem in Kontakt geblieben und und haben sich vergangenen Donnerstag zusammen die Exit-Folge der Beauty angeschaut. Jetzt verrät der Mädchenschwarm, was ihm bei der ersten Begegnung mit Tatjana sofort imponiert hat!

Auf seinem YouTube-Kanal hat Mario einen gemeinsamen Clip mit Tatjana geteilt. Darin beantwortet er Fragen von Fans. Eine Userin will wissen, was ihm an Tatjana als Erstes aufgefallen sei. Daraufhin blickt er die Sächsin an und schwärmt: "Ich fand es krass, dass du einfach auf uns zukamst und direkt gelächelt hast. Aber nicht so fake, sondern dass du richtig gelacht hast – obwohl du auf fünf Jungs zuläufst, die du nicht kennst." Dieses Selbstbewusstsein habe den Influencer beeindruckt.

Ob Tatjana und Mario mehr als eine Freundschaft verbindet? Auf Promiflash-Anfrage wollte sich die Transgender-Schönheit dazu nicht äußern. Schon Model-Mama Heidi Klum (45) hatte am Set festgestellt, dass die zwei exzellent harmonieren...

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana und Male-Model Mario Adrion

Anzeige

Instagram / tatjana.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tatjana

Anzeige

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana Danny bei "GNTM The Talk"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de