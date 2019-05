Zwischen diesen beiden stimmt offenbar auch Wochen nach den gemeinsamen Dreharbeiten die Chemie noch! Tatjana Danny schied am vergangenen Donnerstag bei Germany's next Topmodel als Achtplatzierte aus. Bei dem schwierigen Fotoshooting auf einem Fahrrad in der Luft und der anschließenden Drag Queen-Performance konnte die 21-Jährige Modelmama Heidi Klum (45) und VIP-Juror Bill Kaulitz (29) nicht von sich überzeugen. Doch die Trauer über den Rausschmiss scheint längst verflogen: Tatjana schaute ihre Exit-Folge nämlich in attraktiver männlicher Begleitung!

Auf ihrem aktuellsten Instagram-Foto zeigte sich Tatjana mit ihrem Shooting-Partner Mario Adrion aus der elften Folge der Castingshow. In der Boys Edition hatte die Blondine mit dem attraktiven Fotomodell ein verliebtes Pärchen im Regen mimen müssen – und dabei war es sogar zum Zungenkuss gekommen! Ganz offensichtlich scheint der Kontakt zwischen dem durchtrainierten Hottie und Heidis ehemaligem Schützling aber bis heute nicht abgebrochen zu sein. Gemeinsam mit GNTM-Star Klaudia Giez (22) und dessen Freund Felipe Simon verbrachte das Vielleicht-Paar einen romantischen Abend vor dem Fernseher auf der Couch.

Aber was geht denn nun bei Tatjana und Mario? Auf Promiflash-Anfrage wollte sich die schüchterne Sächsin dazu erst einmal nicht äußern. Aber schon Heidi hatte am Set festgestellt, dass die beiden wirklich hervorragend zusammenpassen würden. Was glaubt ihr: Läuft was zwischen Tatjana und dem Model? Stimmt ab!

Instagram / marioadrion Mario Adrion, Model

Instagram / tatjana.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tatjana

Instagram / tatjana.gntm.2019 Klaudia Giez, Felipe Simon, Tatjana Danny und Mario Adrion

