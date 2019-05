Große Sorge um Gina-Lisa Lohfink (32)! Bereits im Januar lag die Kurven-Queen mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus. Laut einer Ärztin bestand sogar Lebensgefahr. Aus diesem Grund musste die Entertainerin einige Termine absagen, bei denen Gesangsauftritte und Autogrammstunden auf dem Programm gestanden hätten. Nun scheint es die Blondine erneut übel erwischt zu haben. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hütet wieder das Krankenhausbett!

Laut Gala habe die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin wegen des Krankenhausaufenthalts aus bisher nicht genanntem Grund einen Open Air-Gig in Marktheidenfeld absagen müssen. Bereits vor fünf Tagen hatte Gina-Lisa ihre Teilnahme an einer Benefiz-Modenschau in Bingen gecancelt.

Dafür entschuldigte sie sich via Instagram. "Schweren Herzens muss ich den heutigen Termin absagen, da es mir gesundheitlich nicht gut geht und ich absolute Bettruhe verordnet bekommen habe", begründete die 32-Jährige ihre Entscheidung. Sie werde aber beim nächsten Tierschutz-Event ganz sicher dabei sein.

P.Hoffmann/WENN.com Gina-Lisa Lohfink im Mai 2019 in Gelsenkirchen

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Gina-Lisa Lohfink im April 2019 in Kalkar

Anzeige

Action Press / Frederic Kern / Future Image Gina-Lisa Lohfink im November 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de