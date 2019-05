Jetzt macht Bastian Yotta (42) auch noch Goethe, Schiller und Co. Konkurrenz! Erst seit wenigen Wochen ist es für die Fans des Dschungelcamp-Gurus von 2019 traurige Gewissheit: Der "Miracle Morning"-Motivator leidet unter starkem Liebeskummer! Er und seine "große Liebe", wie er das russische Model Maria stets bezeichnete, gehen getrennte Wege. Sich mit dem Liebes-Aus abfinden will der in die USA ausgewanderte Fitness-Fan jedoch nicht – im Gegenteil: Um das Herz seiner Ex zurückzuerobern, schreibt der Muskelmann jetzt sogar schnulzige Liebesgedichte!

Auf Instagram postete der 42-Jährige nun ein Foto, für dessen Bearbeitung er seiner Kreativität wohl freien Lauf gelassen hat. Zu einem Oberkörperfrei-Pic von sich selbst fügte er eine Gedankenblase hinzu, die mit Marias Kopf und zwei Herz-Emojis gefüllt ist. Auch mit den Zeilen "Ich liebe dich" versah er das Bild. Doch der Yotta setzte noch einen drauf! Auch ein dichterisches Kunstwerk bestehend aus zwei Strophen widmete er seiner Herzdame. "Meine liebe Maria", begann er den poetischen Text, den er in der Originalsprache Englisch sogar in Reimform verfasst hatte. "Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind – es war der schönste in meinem Leben", lautete nur ein Vers des lyrischen Stückes.

Daraus, dass dem Verfasser der Yotta-Bibel jedes Mittel recht ist, um doch noch ein Happy End herbeizuzaubern, macht er kein Geheimnis mehr. Nach einer kurzen Social-Media-Pause meldete er sich neulich erst mit einer klaren Kampfansage bei seiner Netz-Community zurück: "Ich gebe nicht auf", teilte er entschlossen mit – und hielt offensichtlich Wort. Was seine Angebetete wohl von diesem herzzerreißenden Klagelied hält?

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Ex-Freundin Maria

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Ex-Dschungelcamper

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Reality-TV-Star

