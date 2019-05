Wagt Oliver Pocher (41) sich am Freitag in diesem scharfen Fummel auf das Let's Dance-Parkett? In der siebten Folge müssen die verbliebenen Promis nicht nur einen Einzeltanz abliefern, sondern auch eine Team-Performance absolvieren. Oli hat sich für eine seiner Darbietungen offenbar ein ganz besonders heißes Outfit ausgesucht: Im Netz präsentierte sich der 41-Jährige in einem Leder-Geschirr samt Nietenhalsband und dazu passendem Hut!

Für welchen Auftritt die Zuschauer Oli wohl so zu Gesicht bekommen werden? Auf Instagram zeigte sich der TV-Star nun in diesem knappen, oberkörperfreien Look. Dazu schrieb er: "Herr Pocher, warum machen sie bei 'Let’s Dance' mit? 'Für mich ist sehr wichtig, dass ich mich bei 'Let’s Dance' auch mal von einer anderen Seite präsentieren kann!'" Seine Follower sind sich schon jetzt sicher: Da kommt am Freitag was besonders Erotisches auf sie zu!

Passen würde dieser Aufzug auf jeden Fall zu Olis Gruppentanz: Sein "Team Llambi" wird nämlich Cha-Cha-Cha und Rumba zum Village People-Hit "Y.M.C.A." zum Besten geben. Die US-amerikanische Disco-Band war in den 70er Jahren für ihre scharfen Verkleidungen bekannt.

Getty Images Oliver Pocher in der dritten Show von "Let's Dance"

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance"

VISUAL / ActionPress Die Band Village People

