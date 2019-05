Ella Endlich (34) ist und bleibt die absolute Überfliegerin! Die Schlagersängerin räumt Woche für Woche bei Let's Dance ab. Die Jury findet kaum noch Worte für ihre schier perfekten Performances. Nicht verwunderlich, dass Ella auch heute Abend wieder die höchste Punktzahl knackte: Joachim Llambi (54), Jorge Gonzalez (51) und Motsi Mabuse (38) zückten alle die Zehner-Kelle. Doch erstmals hatte letztere etwas an Ella auszusetzen – auch, wenn es nur minimal war …

Zunächst verfiel Motsi wie so häufig in große Euphorie. "Es ist einfach ein Genuss, es ist wie ein Geschenk, dich zu beobachten, wie du alles spürst, jede Armbewegung, jede Neigung", schwärmte die Mama einer kleinen Tochter. Seit Wochen sei Ellas Leistung einfach klasse. Allerdings hatte sie etwas zu mäkeln: "Ich genieße das, deine Entwicklung. Aber genau da frage ich mich: Kann Ella noch mehr als das? Das ist schon so gut. Ich will noch mehr. Das will ich nächste Woche sehen. Mehr ist mehr!"

Kritik auf sehr hohem Niveau – vor allem in Llambis Ohren. "Lass die Leute reden, das ist vollkommen egal. Du lieferst jede Woche hier eine sensationelle Vorstellung ab", nahm er die Musikerin in Schutz.

Getty Images Daniel Hartwich, Motsi Mabuse, Ella Endlich und Valentin Lusin

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de