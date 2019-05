Sind Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki (30) wirklich nur Tanzpartner? Seit mehreren Wochen fegen sie bei Let's Dance zweisam über das Parkett. Neben immer besser werdenden Darbietungen präsentieren sie den Zuschauern auch eine passende Chemie: Der Profitänzer und die Reality-TV-Blondine scheinen sich mehr als nur gut zu verstehen. Evelyn heizt nun erneut die Gerüchteküche um eine Romanze an – und postet gleich mehrere neue Schnappschüsse, die die beiden extrem verschmust zeigen!

Wenn da mal nicht mehr als nur Freundschaft läuft – das ist zumindest der Gedanke vieler Fans. Auf den Instagram-Aufnahmen sitzen die Düsseldorferin und der Frankfurter eng aneinandergeschmiegt auf einem Sofa, Evelyn legt ihr Bein über das von Evgeny. Auf einem der Bilder halten sie sich fest im Arm – und sorgten damit für einen Ansturm an Kommentaren. "Endlich mal ein richtiger MANN, der zu dir passen würde!", schwärmt nur einer der Follower unter dem Beitrag.

Schon am vergangenen Freitag hatte es in der sechsten Live-Show geknistert: Während einer heißen Salsa ließen sie ihre Hüften kreisen – und sogar Moderator Daniel Hartwich (40) vermutete anschließend eine Liaison: "Da ist doch was zwischen euch!", schmunzelte er. Evelyn und Evgeny kommentierten das nur mit einem Grinsen.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de