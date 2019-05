Simone Ballack (43) ist frisch verheiratet! Erst im September vergangenen Jahres trennte sich die Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack (42) nach zwei gemeinsamen Jahren von ihrem Freund Florian Streifeneder. Kurz darauf sorgte die 43-Jährige dann für eine süße Liebesüberraschung: Sie hat in ihrem Jungendfreund Andreas Mecky endlich den Mann fürs Leben gefunden und sich sogar schon verlobt. Am heutigen Samstag gab sich das Paar nun das Jawort.

Wie Bild berichtet ließen sich Simone und ihr Andreas am heutigen Samstag im Standesamt Wolfratshausen trauen – und zwar ganz traditionell in einem weißen Dirndl und Lederhosen. Strahlend posierten die Frischvermählten für ein Foto. Erst im Dezember hatte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Trotzdem hatte sie keine Zweifel wegen der Blitzverlobung. "Ich habe den Richtigen gefunden. Sonst hätte ich nicht Ja gesagt", schwärmte sie damals.

Auch für den IT-Fachmann war es wohl Liebe auf den ersten Blick – vermutlich hat er deshalb nicht lange gefackelt. "Mir war von Anfang an klar, dass ich sie heiraten möchte", betonte er nach seinem Antrag. Er sei einfach total verliebt und Simone seine absolute Traumfrau. Was sagt ihr dazu, dass die beiden so schnell geheiratet haben? Stimmt ab!

Instagram / simoneballack Florian Streifeneder und Simone Ballack, Dezember 2016

WENN.com Simone Ballack in München

Getty Images Simone Ballack und Andreas Mecky, Februar 2019

