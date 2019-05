Kaum sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) Eltern ihres ersten Kindes geworden, schon wartet wieder Arbeit auf sie! Allerdings ist das royale Traumpaar damit nicht alleine – denn Harry und Meghan machen wieder einmal gemeinsame Sache mit Harrys Bruder Prinz William (36) und dessen Frau Herzogin Kate (37). Und, wie man es bei den jungen Royals erwartet, geht es natürlich um eine gute und unterstützenswerte Sache.

Kate, William, Meghan und Harry rufen gemeinsam das Projekt "Shout" ins Leben – eine Hotline, die Menschen mit psychischen Problemen im Krisenfall via SMS beisteht. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Crisis Text Line, einem ähnlichen Angebot in den USA. Vor Kurzem rief William in einer Videobotschaft Freiwillige dazu auf, bei dem Projekt mitzuarbeiten.

Die Chefin von Crisis Text Line, Nancy Lublin, zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit mit den Royals: "Sie sind wirklich die ersten Prominenten, die sich auf der ganzen Welt für mentale Gesundheit einsetzen", so Lubin. "Es war so persönlich und sie haben einen fantastischen Job gemacht, Licht auf das Problem zu werfen und das Stigma zu reduzieren."

