Kim Kardashian (38) als moderner Robin Hood?! Die Kosmetik-Herstellerin geht neuerdings unter die Juristen, sie studiert Jura – und ist mit ihrer Arbeit auch gleich Teil eines Filmes: Ein zweistündiger Dokumentarfilm zeigt die Kurven-Queen bei ihren Bemühungen, Gefangene, von denen sie glaubt, dass sie zu Unrecht beschuldigt wurden, wieder in die Freiheit zu entlassen. Es ist ein Schritt des Mediennetzwerks Oxygen Media, sein Programm in Bezug auf echte Kriminalfälle zu erweitern. Fans können sich aber erstmal auf eine knallharte Kim in "Kim Kardashian: The Justice Project" freuen!

Laut Fox News setzte sich der Reality-TV-Star im vergangenen Jahr im Weißen Haus für die Gnade von Alice Marie Johnson ein – und das mit Nachdruck! Die Frau war mehr als zwei Jahrzehnte zuvor ohne Bewährung für gewaltfreie Straftaten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auf Bitten der baldigen Vierfach-Mutter setzte US-Präsident Donald Trump (72) ihre Strafe aus! Kims Sieg war damit noch nicht perfekt: Der Amtsinhaber unterzeichnete ein Gesetz, das den Richtern mehr Ermessensspielraum bei der Verurteilung einiger Drogentäter einräumt und die Rehabilitierungs-Möglichkeiten der Inhaftierten fördert.

Nach diesem grandiosen Erfolg hat die Reality-Queen Blut geleckt – sie möchte unbedingt das Studium beenden und als Anwältin praktizieren. Kims persönliche Anwältin Brittany K. Barnett offenbarte dazu im BuzzFeed-Interview: "Dies war nicht nur eine einmalige Sache. Das ist eine echte Leidenschaft für sie."

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of Fashion Kim Kardashian bei einem Fashion-Event in New York

Getty Images Donald Trump, US-Präsident

Charley Gallay / Getty Images Kim Kardashian bei einem Launch Dinner im Nobu Malibu

