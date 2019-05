Die Fans von Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) warten derzeit sehnsüchtig auf ein weiteres Baby-Update! Am Freitagabend war es endlich so weit: Die Leihmutter des Paares brachte einen Jungen zur Welt – das verkündete der Reality-Star kurz nach der Geburt im Netz. Viel mehr ist bisher allerdings noch nicht über den jüngsten Nachwuchs des Models und des Musikers bekannt. Auch der Name bleibt noch immer ein Geheimnis. Haben sich die vierfachen Eltern etwa noch nicht entscheiden können?

Wie ein Insider verraten haben soll, hätten sich natürlich auch Kim und Kanye bereits im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wie sie ihren Sohnemann nennen wollen und schon einen Favoriten im Sinn gehabt. "Sie hatten einen Namen im Kopf, wollten das Baby aber erst kennenlernen, bevor sie sich endgültig festlegen", soll die Quelle im Gespräch mit People erklärt haben. Mittlerweile konnten die beiden ihren Liebling allerdings schon in die Arme schließen – ist die Entscheidung damit womöglich bereits gefallen? Ihren Followern haben sie bisher jedenfalls noch nicht verraten, wie der kleine Mann heißen soll.

Auch North (5), Saint (3) und Chicago (1) sollen ihr Brüderchen bereits getroffen haben – und ganz aus dem Häuschen sein. Vor allem Schwester North sei sehr aufgeregt gewesen. "Das Baby ist heute noch im Krankenhaus. Aber es sieht so aus, als würde es passend zum Muttertag nach Hause kommen", schätzte die anonyme Quelle noch am Freitag. Ob Kim zum Muttertag dann vielleicht auch das erste Bild mit ihrem Schatz teilen und den Namen ausplaudern wird? Was meint ihr? Stimmt ab!

Getty Images Kim Kardashian bei den CFDA Fashion Awards 2018

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian beim Musical "The Cher Show"

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Chicago, North, Kanye und Saint West

Anzeige

Was meint ihr: Teilt Kim am Muttertag das erste Foto mit ihrem Sohn und verrät den Namen? Ja, ganz bestimmt! Nein, das dauert bestimmt noch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de