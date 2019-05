Cardi B (26) lässt tief blicken! Die Rapperin verriet erst kürzlich, dass sie sich nach der Geburt ihrer Tochter Kulture Kiari einer weiteren Brust-OP unterzogen habe. Sie habe sich einfach nicht wohl in ihrer Haut gefühlt. Der Beauty-Doc sollte es also richten – und mit dem Ergebnis scheint die junge Mama mehr als zu zufrieden zu sein. Bei einem Event posierte sie total selbstbewusst und sexy – absoluter Blickfang: ihr Mega-Dekolleté.

Mit diesem Look stahl Cardi bei der Launch-Party ihrer Modekollektion vermutlich allen die Show. In einem knappen, weißen Ensemble aus Blazer und Rock stellte sich die Musikerin dem Blitzlichtgewitter. Durch den tiefen Ausschnitt betonte sie ihre neuen Brüste und schien sichtlich stolz auf ihre pralle Oberweite zu sein. Immer wieder flirtete sie mit den Fotografen, warf ihnen eine Kusshand zu oder schaute einfach nur lasziv in die Kamera.

Dabei zeigte sich die Beauty nur wenige Tage zuvor in einem sehr hochgeschlossenen Outfit. Bei der diesjährigen Met Gala in New York flanierte die 26-Jährige in einem Dress mit hohem Kragen und Mega-Schleppe über den roten Teppich. Um in dem ausladenden Kleid posieren zu können, engagierte die Frau von Offset (27) fünf Assistenten.

Jaxon / MEGA Cardi B, Rapperin

Anzeige

Jaxon / MEGA Cardi B, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Cardi B auf der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de