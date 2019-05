Trägt Miley Cyrus (26) jetzt eigentlich den Nachnamen ihres Ehemannes? Im Dezember vergangenen Jahres haben die Sängerin und der Hollywood-Star Liam Hemsworth (29) nach zehn Jahren Beziehung still und heimlich geheiratet. Nur im engsten Kreis ist das Traumpaar den Bund der Ehe eingegangen. Doch trägt Miley jetzt überhaupt noch den Namen, unter dem sie bekannt wurde? In einem Interview hat ihr Liebster ausgeplaudert, wie seine Frau mittlerweile wirklich heißt.

Die Hannah Montana-Darstellerin hat nicht nur "Ja" zur Ehe gesagt, sondern auch zum Familiennamen Hemsworth, wie ihr Ehegatte vor laufenden Kameras bei Live Kelly and Ryan enthüllte: "Sie hat meinen Namen angenommen." Dabei habe der "Isn't It Romantic"-Darsteller nicht einmal danach gefragt: "Sie meinte einfach so 'Natürlich nehme ich deinen Namen an.'" Darüber habe sich der Schauspieler wahnsinnig gefreut. Für ihn sei es supertoll, dass Miley nun seinen Nachnamen trage.

Anfangs sei es für den Film-Star richtig befremdlich gewesen, seine Partnerin plötzlich als seine Ehefrau zu bezeichnen – das habe sich mittlerweile jedoch gelegt. "Es ist normaler geworden, aber die ersten paar Wochen waren ein großer Spaß für mich", witzelte Liam.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Februar 2019

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei ihrer Hochzeit am 23.12.2018

Kenneth Chan/ Splash News Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einer Veranstaltung in Los Angeles

