Geht es Britney Spears (37) tatsächlich besser? Trotz ihres jüngsten Klinikaufenthalts ist zumindest ihre Mutter Lynne davon überzeugt, dass es der Sängerin noch immer nicht gutgehe. Aus diesem Grund habe die 64-Jährige zuletzt eine Notfallanhörung vor Gericht beantragt, um Zugriff auf die Krankenakten und den Behandlungsplan ihrer Tochter zu erhalten – momentan hat nämlich nur Britneys Vater und gesetzlicher Vormund Jamie (66) Zugang zu den Unterlagen. Vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles sorgte Britney allerdings erneut für Aufsehen: Der frühere Teenie-Star verließ den Anhörungstermin barfuß!

Britney erschien am vergangenen Freitag Hand in Hand mit ihrer Mutter vor dem Gerichtsgebäude, wie das Online-Magazin TMZ berichtet. Nach der Anhörung soll sich die Blondine allerdings alleine auf den Heimweg gemacht haben. Auf dem Weg vom Gerichtsgebäude zum Auto sprang den Beobachtern jedoch ein seltsam anmutendes Detail ins Auge: Wie eine Aufnahme zeigt, hatte die Musikerin weder Schuhe noch Socken an – stattdessen lief Britney mit blanken Füßen zu ihrem Wagen. Ob das ein Zeichen dafür sein könnte, dass es der Popikone noch immer nicht besser geht?

Lynnes Antrag hat das Gericht unterdessen nicht zugestimmt und auch Britneys Bitte, mehr Freiheiten unter der Obhut ihres Vaters zu bekommen, wurde abgelehnt – stattdessen soll nun eine Experteneinschätzung eingeholt werden. In Britneys Fall könnte das bedeuten, dass ihre psychische Verfassung noch einmal genauesten untersucht wird.

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016

Actionpress/ X 17, INC. Lynne Spears in Los Angeles

Instagram / britneyspears Britney Spears' Instagram-Video

