Das Spoiler-Verbot ist offiziell aufgehoben! Am 24. April lief “Avengers: Endgame” in den Kinos an. Um den Fans das spektakuläre Ende der Avengers-Ära nicht selbst zu vermiesen, verhängten die Regisseure Joe und Anthony Russo ein striktes Tabu von Social-Media-Posts für die Hauptdarsteller. Am Montag wurde das allerdings wieder aufgehoben. Die Freude bei Chris Evans (37) und seinen Kollegen scheint riesig zu sein: Sie überschwemmten das Netz jetzt mit Behind-the-scenes-Material!

Der "Captain America"-Darsteller war einer der ersten, der einen Einblick in die Dreharbeiten des Streifens auf Twitter teilte. Gemeinsam mit seinen Kollegen Chris Hemsworth (35), Mark Ruffalo (51), Robert Downey Jr. (54) und Jeremy Renner (48) strahlt er auf dem Bild in die Kamera – und alleine das hätte schon ein kleiner Spoiler für die Avengers-Anhänger sein können. Denn der Langbart-Look von Thor-Star Chris erinnert nicht mehr ganz an die vorherigen Filme. Auch der Donnergott-Darsteller ließ es sich nicht nehmen einen Instagram-Clip vom Set zu teilen: Während seine Kollegen bei Live-Musik Mittag essen, tänzelt er vor dem Zelt herum – eingefangen wurde das laut Chris von Robert. Der Spaß scheint am Set definitiv nicht zu kurz gekommen zu sein!

Und auch der Iron Man-Star nutze das aufgehobene Verbot direkt aus. Neben Crew-Fotos und einem Happy-Birthday-Clip anlässlich des ersten “Iron Man”-Streifens teilte er auch ein Video vom Dreh einer Szene, in der gegen Leinwand-Bösewicht Thanos (Josh Brolin, 51) gekämpft wird.

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renny und Chris Hemsworth im April 2019

Instagram / robertdowneyjr Robert Downey Jr. mit dem "Avengers: Endgame"-Cast

