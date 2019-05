War diese Aufteilung etwa nicht fair? Das Motto der vergangenen Let's Dance-Folge: Teamtänze! Jedes Jury-Mitglied erarbeitete mit seinen vom Zufall zugewiesenen Schützlingen eine Gruppenchoreografie. Die anderen Juroren mussten diese Tänze anschließend bewerten – bis zu 20 Punkte gab's demnach für die jeweiligen Kandidaten auf die vorangegangene Einzelwertung obendrauf. Und wie das Schicksal so spielt, bekam Motsi Mabuse (38) die zwei Top-Favoriten – was das Publikum scharf kritisierte.

War Motsi der Gruppensieg mit Überfliegerin Ella Endlich (34) und Show-Liebling Pascal Hens (39) quasi schon sicher? Ein Großteil der Fans dürfte diese Frage wohl mit einem entschiedenen Ja beantworten. Nicht nur, dass sie lediglich zwei, statt wie Joachim Llambi (54) und Jorge Gonzalez (51) jeweils drei Promis erhielt: Mit den Punktestärksten in ihrer Mannschaft habe Motsi die Höchstwertung bereits in der Tasche gehabt. "Mit den Besten kann jeder was Tolles erarbeiten. Total unfair", regte sich ein Zuschauer bei Twitter auf.

Und tatsächlich: Motsi & Co. bekamen die gewünschten 20 Punkte. Doch die Sieger der Herzen waren die Mitglieder von Team Llambi: Vor allem durch Spaßvogel Oliver Pocher (41), der sich besonders in Schale geschmissen hatte, war die Vorfreude auf ihre Interpretation vom Disco-Klassiker "YMCA" riesig.

