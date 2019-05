Der Druck steigt – und das Pensum auch! Am Freitag flimmerte die siebte Let's Dance-Liveshow über die Fernsehbildschirme und wieder schwebten die Promis rund um Oliver Pocher (41) und Ella Endlich (34) mit ihren Tanzpartnern über das Parkett. In dieser Woche standen allerdings gleich zwei Performances für die Stars auf dem Programm. Im Promiflash-Interview verriet Ekaterina Leonova (32), dass ihr Schützling Pascal Hens (39) da auch mal an seine Grenzen kam.

Nach den Einzel-Auftritten stand für die Kandidaten dieses Mal auch noch ein Gruppentanz mit einem der Juroren an – und das erforderte natürlich zusätzliche Vorbereitung. Für Pascal war das offenbar ganz schön hart. "Ja, zwei Tänze sind die doppelte Herausforderung. Es gab ein paar Ausraster beim Training. T-Shirt ist zerrissen, Stühle und Flaschen sind geflogen", verriet Ekat im Gespräch mit Promiflash – allerdings mit einem Schmunzeln. Sie ist schließlich auch dafür bekannt, ihren prominenten Partnern immer alles abzuverlangen und das Beste aus ihnen herauszuholen.

Aber Pascals harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Für seine Salsa zu "Valio La Pena" von Marc Anthony (50) sahnte er stolze 29 Punkte ab. Für die Promiflash-Leser gehört der Handballer schon länger zu den absoluten Favoriten. Um sich den Pokal zu schnappen, muss der Zwei-Meter-Mann aber weiterhin abliefern. Was meint ihr: Kann er dem Leistungsdruck standhalten? Stimmt ab!

ActionPress Ekaterina Leonova und Pascal Hens im "Let's Dance"-Studio

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens im April 2019

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

