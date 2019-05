Yoni Eier, Leder-Dessous und dampfende Vagina-Behandlungen – der Online-Shop von Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow (46) schafft es mit intimen Kuriositäten und ungewöhnlichen Wellness-Tipps immer wieder in die internationalen Schlagzeilen. So auch mit dieser jüngsten Neuerung: Denn allem Anschein nach bietet die Website einen extrem breit aufgestellten 500-US-Dollar-Vibrator an – und der kann viel mehr als nur die Lust der modernen Frau zu befriedigen!

Denn der teure Brummer von vFit vibriert nicht einfach nur, er kombiniert rotes Licht, Wärme und Vibration, um die Zellen der Vagina zu stimulieren und die Blutzirkulation anzuregen, wie in einem Artikel auf Gwyneths Goop-Blog nachzulesen ist. Es ist jedoch nicht der Hollywood-Star selbst, der den Vibrator empfiehlt, sondern eine andere kompetente Frauenstimme: die studierte Biochemikerin Dr. Gerda Endemann, die laut ihrem Autorenprofil ein Fan des Goop-Shops ist. Sie legt den kostspieligen Vibrator allen Frauen an Herz, die etwas für ihren Beckenboden tun möchten. Außerdem soll das vibrierende Multifunktionsgerät auch noch die Kontrolle über die Blase unterstützen.

In dem Artikel schreibt Gerda auch über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Vibrator – doch Unanständiges sucht der Leser hier vergebens. Tatsächlich habe sie den Brummer bereits nach sechs Anwendungen zu schätzen gewusst und es reiche, ihn drei- bis viermal die Woche für je zehn Minuten zu benutzen. Etwas, was die Biochemikerin mit "entspannen oder meditieren" kombiniert.

Getty Images Gwyneth Paltrow auf der Met Gala 2019

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Girlboss Rally 2018

Getty Images Gwyneth Paltrow im Januar 2019

