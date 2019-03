Jetzt wird es verrucht! Gwyneth Paltrow (46) hatte zuletzt erklärt, sie wolle sich auf ihre Arbeit als Geschäftsführerin von Goop konzentrieren und die Schauspielerei zunächst hinten anstellen. Die 46-Jährige rief das Unternehmen 2008 ins Leben, es sei eine Art "Lifestyle-Marke", die sich auf natürliche Produkte konzentriert. Jetzt hat sie ihr Sortiment um ein paar aufreizende Stücke für mehr Spaß im heimischen Schlafzimmer erweitert: Leder-Dessous und Peitsche!

Die sexy Produkte stammen aus der Kollektion von Fleet Ilya, einer Marke für Lederwaren, die laut Daily Mail auch ein umfangreiches Sortiment für BDSM-Liebhaber anbieten. Gwyneths Unternehmen bietet in seinem Onlineshop einen Leder-BH für rund 341 Euro an, die Beschreibung des Artikels wirbt damit, aus diesem Stück bestünden die Fantasien aus BDSM-Träumen. Dazu passend gibt es einen Leder-Slip für umgerechnet 348 Euro, beide Stücke wurden laut Produktbeschreibung in Großbritannien handgefertigt. Als i-Tüpfelchen hat die Unternehmerin im Onlineshop von Goop noch eine Lederpeitsche mit 16 Lederstriemen für 266 Euro im Sortiment.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Gwyneth mit dem Verkauf von Sextoys für Schlagzeilen sorgt. Erst im vergangenen Dezember warb die Hollywood-Beauty für ein "Dirty Weekend Sex Kit", das jedem Paar das Liebesspiel versüßen sollte. Die Spielzeuge seien schadstofffrei und teilweise sogar aus 24-karätigem Gold gefertigt worden.

Getty Images Gwyneth Paltrow

Patricia Schlein/WENN.com Model Gwyneth Paltrow in New York, 2017

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der "Avengers: Infinity War"-Premiere

