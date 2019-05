Bewegende Worte an den Ex! Die US-amerikanische Reality-TV-Persönlichkeit, Sängerin und Autorin Farrah Abraham (27) wurde durch ihre Auftritte in der MTV-Show Teen Mom weltberühmt. Die meisten Zuschauer kennen Farrah aus der Serie als berechnend und durchtrieben, doch bei dem Gedenken an den verstorbenen Vater ihrer Tochter, Derek Underwood, wirkt sie sehr emotional. Diesem widmete sie jetzt anlässlich seines Geburtstags einen Netz-Post in Gedenken an ihre einstige Liebe.

"Du hast mir die einmalige Liebe meines Lebens gegeben, die jeder verdient, du hast mir so viele erste Male gegeben, Jungfräulichkeit, Abschlussball, Reisen, meinen ersten Ring, du hast mir bedingungslose Liebe gezeigt. Du hast mir gezeigt, was Beziehungen sind, vom Abschlussball über die Abschlussfeier bis zu unserem einzigartigen Kind", schrieb sie in einem emotionalen Post auf Instagram. Die TV-Beauty postete zu ihren rührenden Zeilen auch diverse Throwback-Bilder, die sie mit Derek zeigen. "Ich danke dir, dass du der liebevollste Mann warst, den ich je gekannt habe. Wir vermissen dich", fügte sie an.

Derek und Farrah trennten sich, als Farrah im Alter von 16 Jahren feststellte, dass sie schwanger war. Derek wurde zwar nie in der Serie gezeigt, war aber in Telefongesprächen zu hören. Er kam am 28. Dezember 2008 bei einem Autounfall ums Leben, zwei Monate vor der Geburt der Tochter Sophia.

Instagram / farrahabraham Derek Underwood und Farrah Abraham

Adriana M. Barraza/WENN.com Farrah Abraham und Tochter Sophia

John Lamparski/Getty Images for Fashion Palette Farrah Abraham bei der Fashion Week in New York

