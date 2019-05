Es scheint keine Frau im KarJenner-Clan zu geben, die es nicht zu etwas bringt. Kim Kardashian (38) und Kylie Jenner (21) vertreiben ihre Make-up-Linien, Khloe Kardashian (34) bringt ihre eigene Mode heraus, Kendall Jenner (23) ist zum Topmodel aufgestiegen und auch Kourtney Kardashian (40) hat jetzt mit ihrer Website Poosh ein eigenes Projekt. Doch nicht nur diese KarJenner-Generation hat es drauf: Das beweist erneut Kourtneys Tochter Penelope Disick (6) – die mit sechs Jahren schon wie ein Profi posiert!

Auf Instagram veröffentlichte die 40-Jährige jetzt eine Bilderstrecke ihrer talentierten Tochter. Zu sehen ist Penelope in einem zuckersüßen All-Pink-Look, bestehend aus einem knallpinken Overall, dazu passendem Mantel, einer süßen Mütze und rosa Sonnenbrille. Dabei ist besonders erstaunlich, wie gut die Sechsjährige schon vor der Kamera posieren kann! Mal sitzt sie lässig auf einem Holzstuhl, mal wirft sie der Kamera mit überschlagenen Beinen einen ernsten Blick zu oder stemmt ihre kleine Hand gekonnt in die Hüfte. Mama Kourtney betitelte das Ganze mit: "Das Mädchen hat ihre Posen drauf."

Ihre Follower sind mindestens genau so begeistert von der Kleinen wie die 40-Jährige. "Sie ist cooler, als ich es jemals sein werde", kommentierte eine Userin, während eine andere erklärte: "Es ist unglaublich, wie cool deine Kids sind." Obwohl Penelopes Posen wohl etwas mehr an ihre Mom erinnern, stellen viele Follower erstaunt fest, dass das Mädchen ihrem Vater, Scott Disick (35), wie aus dem Gesicht geschnitten sei.

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Mai 2019

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Tochter Penelope

Getty Images Scott Disick in New York

