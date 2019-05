Er ist nicht nur für die Avengers-Fans ein Held! In den Marvel-Streifen spielt Chris Hemsworth (35) seit 2011 den Donnergott Thor und zieht damit nicht nur die weiblichen Zuschauerinnen in seinen Bann. Auch in der eigenen Familie ist der Schauspieler für seine Geschwister ein echtes Idol. Sein jüngerer Bruder Liam Hemsworth (29) schwärmte jetzt von Chris und offenbarte: Seine Meinung in Sachen Karriere ist ihm am wichtigsten!

Im Interview mit GQ Australia gestand der Ehemann von Miley Cyrus (26), dass er, wenn es um seinen Beruf geht, vor allem seinem Bruder vertraue. "Er ist mein Held. Ich schaue zu ihm auf. Er ist ehrlich gesagt mein letzter Anruf", erklärte Liam. Wenn er sich unsicher sei, was ein Drehbuch angehe und zwischen gut und schlecht schwanke, greife er zum Telefon und rufe Chris an. Bei einem Skript scheint allerdings auch der Hollywood-Hottie daneben gelegen zu haben. Liams Streifen "Independence Day: Wiederkehr" floppte an den Kinokassen und bei den Kritikern.

Aber auch hieraus kann der 29-Jährige offenbar etwas Positives ziehen. Er wolle sich seine Filme in Zukunft einfach noch besser aussuchen und vor allem auf Plots setzen, die mehr von den Charakteren leben. "Ich möchte Projekte machen, an denen ich mit all meiner Energie arbeiten und tiefer gehen kann", so Liam.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Februar 2019

Getty Images Chris Hemsworth bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Chris und Liam Hemsworth im April 2019

