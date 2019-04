Dieses Lob ist eine Liebeserklärung! In Los Angeles stand am Montag die Weltpremiere von "Avengers: Endgame" auf dem Programm und natürlich zählten auch Schauspielerin Elsa Pataky (42) und ihr Mann Chris Hemsworth (35) zu den geladenen Gästen. Nach der Vorstellung zeigte sich die 42-Jährige begeistert – von einem großartigen Film, vor allem aber von einem großartigen Darsteller: ihrem Mann Chris, der einmal mehr in seiner Paraderolle als Superheld Thor glänzte.

"Was für ein wundervoller Film, wirklich episch auf jeder Ebene", schreibt Elsa auf Instagram. "Gratulation an alle 'Avengers', ihr habt mich so oft zum Weinen und zum Lachen gebracht. Ich möchte es noch einmal sehen." Zu ihren begeisterten Worten stellt Elsa ein Foto online, das sie gemeinsam mit Chris bei der Premiere zeigt. Von ihren Followern erntet das Paar für diesen Auftritt und ihre herzlichen Worte binnen Stunden mehr als 260.000 Likes. "Ihr seid zusammen einfach umwerfend", kommentiert ein begeisterter Fan im Namen vieler.

Während der "Thor"-Darsteller auf dem Foto im elegant gemusterten blauen Anzug mit passendem Hemd und schwarzer Krawatte in die Kamera blickt, erstrahlt Elsa in unschuldigem Weiß. Ihr ärmelloses Kleid lenkt alle Blicke auf den tiefen Ausschnitt. Bewusst verzichtet sie auf ein Collier, einziger Hingucker sind der rote Lippenstift und das lange, blonde Haar, das über ihr Schulter fällt.

Getty Images Der Cast von "Avengers: Endgame"

Paul Hennessy/Splash News Chris Hemsworth als Thor

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei der "Avengers: Endgame"-Premiere 2019

