50 Cent (43) sorgt für heiße Gerüchte! Ein Bild zeigte den Rapper kürzlich, wie er den Arm um eine unbekannte Frau legt. Beide schauen auf dem Foto verträumt aus dem Fenster. Dazu schrieb er: "Menschen sind nur gut für einander, wenn sie das Gleiche wollen." Die Fans rätselten daraufhin wild drauf los: Wollen da etwa zwei das Gleiche? Oder, konkreter: Geht da etwa was zwischen 50 Cent und der brünetten Schönheit?

Allerdings machte der Rap-Superstar jetzt mit einem weiteren Instagram-Post klar, dass es sich bei der Aufnahme definitiv nicht um ein Pärchenbild handelt: "Mann, ich muss den Bi***** sagen, dass das nur ein Fotoshoot ist", ärgerte er sich in der Bildunterschrift – und witzelte weiter: "Schau mich nicht so an, genau so wird man nämlich schwanger." Keine Romanze also zwischen 50 Cent und der unbekannten Dame!

Der Musiker hat zur Zeit wohl andere Sorgen als Romantik: Vor Kurzem geriet er in einen öffentlichen Streit mit dem Filmproduzenten Randall Emmett. Der Musiker, der eigentlich Curtis Jackson heißt, behauptete, dass ihm Randall noch eine Million Dollar schulde. Allerdings konnten die beiden den Sachverhalt mittlerweile klären: Laut 50 Cent habe Randall das Geld bereits zurückgezahlt.

Getty Images 50 Cent bei der Premiere von "Nobody's Fool" in New York, Oktober 2018

Slaven Vlasic/Getty Images for BET Rapper 50 Cent in New York

Getty Images 50 Cent, Rapper

