Vaterfreuden bei Johnny Galecki (44)! Er ist einer der Stars der Sitcom The Big Bang Theory. Seit der ersten Staffel im Jahr 2007 verkörpert Johnny Galecki die Rolle des Dr. Leonard Hofstadter. In Kürze wird in den USA die finale Folge der Comedyserie ausgestrahlt. Johnny steht allerdings schon vor neuen Herausforderungen – vor wenigen Tagen verkündete er, dass er zum ersten Mal Vater wird. Nun verriet der Schauspieler, ob er sich einen Sohn oder eine Tochter wünscht.

Für Johnny und seine Freundin Alaina Meyer (22) ist es das erste Kind. Der werdende Vater war nun in der Unterhaltungssendung The Talk zu Gast – den Gastgebern fielen schon vor dem Interview die pinken Fingernägel des 44-Jährigen auf. Ist das etwa ein Hinweis auf das Geschlecht seines Babys? Darauf angesprochen antwortete der Schauspieler: "Ich war echt gelangweilt davon, immer aussehen zu müssen wie Leonard. Also habe ich etwas blaue Farbe in meine Haare getan. Doch dann wurde ich abergläubisch, dass ich dadurch einen Jungen bekommen werde. Dabei wünsche ich mir doch ein Mädchen! Also habe ich meine Nägel pink lackiert, um die Energien wieder auszugleichen."

Ob das hilft und Johnny bald wirklich eine Tochter in den Armen halten wird, zeigt sich erst in wenigen Monaten zeigen. Denn spätestens mit der Verkündung der Geburt erfahren auch die Fans, welches Geschlecht der Nachwuchs der beiden haben wird – ob der Schauspieler die Info schon vorab teilt, ist nicht bekannt.

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Alaina Meyer und Johnny Galecki

Getty Images Johnny Galecki, Schauspieler

Getty Images Johnny Galecki, TV-Star

