Sie hat mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen! Désirée Nick (62) gilt als Frau mit der spitzesten Zunge der Nation – erst kürzlich zog sie in Bezug auf Beauty-OPs über Moderatorin Sylvie Meis (41) her. Dabei macht die 62-Jährige kein Geheimnis daraus, dass sie sich auch schon unters Messer gelegt hat. Doch aus Sicht der Entertainerin gibt es dabei einen feinen Unterschied: Im Gegensatz zu vielen anderen Eingriffen sei ihre Operation gelungen!

"Ich wollte zeigen, dass Schönheits-OP's nicht immer dramatisch schiefgehen müssen – sie können durchaus gelingen“, äußerte sich die gebürtige Berlinerin im Interview mit Bild gewohnt selbstbewusst zu dem kürzlich bei ihr durchgeführten Augen-Lifting. Anscheinend ging es ihr bei dem Eingriff aber nicht hauptsächlich darum, jünger auszusehen, sondern in erster Linie darum, bestehende Gesetzmäßigkeiten auszuhebeln – so, wie sie es nach eigener Ansicht schon mehrfach getan habe: "Es war schon immer mein Hobby, Naturgesetze zu überwinden. Singen ohne Stimme, Armut ohne reiche Heirat, Wechseljahre ohne Zellulitis, Erziehung ohne Vater."

Wenn es um Beauty-OPs geht, misst die Unterhaltungskünstlerin offenbar mit zweierlei Maß. Doch nicht nur mit der Schönheits-Kritik an Sylvie Meis setzte sich Désirée in den vergangenen Wochen in die Nesseln. Vor Kurzem erst ist sie heftig mit dem Schlagerstar Willi Herren (43) aneinandergeraten – und soll schließlich sogar Morddrohungen von dessen Fans erhalten haben.

