Erneute Vaterfreuden für Courtland Rogers (33)! Eigentlich macht der Ex von Teen Mom-Star Jenelle Evans (27), mit der er von 2012 und 2014 verheiratet war, häufig mit eher unangenehmen Schlagzeilen von sich reden: Drogenbesitz, Gewaltvorwürfe und Verstöße gegen Bewährungsauflagen – immer wieder ist Courtland in den Medien und landete nicht selten hinter Gittern. Jetzt gibt es zur Abwechslung mal andere Neuigkeiten: Er wird zum dritten Mal Vater!

Auf Facebook ließ Courtland seine Fans am vergangenen Mittwoch wissen: "Wir erwarten ein weiteres Baby. Ich werde wieder einmal dabei zusehen dürfen, wie etwas so Wundervolles in jemandem so Wunderschönen heranwächst. Ich freue mich so sehr, dass ich bald ganze drei eigene Kinder haben werde." Für seine jetzige Frau Lindsey Rogers gab es kurzerhand eine Liebeserklärung obendrein: "Ich bin so gespannt auf die Schwangerschaft, mein Schatz. Es ist so ein Segen, das wieder mit dir erleben zu dürfen", hielt er mit seiner Vorfreude nicht hinterm Berg.

Pünktlich zum Muttertag am 12. Mai zollte der 33-Jährige in einem weiteren Facebook-Post auch seiner Liebsten Tribut: "408 Tage lang durfte ich dich nun dabei beobachten, wie du für unseren Sohn zur liebsten Mutter geworden bist, die man sich vorstellen kann", schrieb er. Mit ihr hat er bereits das einjährige Söhnchen Camryn Kruze, während dessen ältere Schwester Jordan aus der Beziehung mit seiner Ex Taylor Lewis stammt.

