Haben die heutigen Wer wird Millionär-Kandidatinnen ein einfaches Spiel? Anlässlich des alljährlichen Muttertags am vergangenen Sonntag steht die aktuelle Folge des Quiz-Formats ganz unter dem Mama-Motto: Sämtliche Teilnehmerinnen des Abends sind Mütter und unwissend von ihren Kids zu Günther Jauchs (62) Kult-Show angemeldet worden. Doch so richtig scheint die Sondersendung die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen nicht zu begeistern – denn die Fragen an die Ladys sollen viel zu leicht sein!

Im Laufe der Sendung beschweren sich gleich mehrere Twitter-User über das Niveau: "Bild ich mir das ein oder sind die Fragen heute extrem easy?" und "Wie einfach sind diese Fragen? Das ist ne absolute Frechheit! Die 125.000 hätte ich ohne Joker erreicht", wundern sich beispielsweise zwei Nutzer. Ein anderer stellt die scherzhafte Theorie auf: "Diese Fragen sind doch ein Muttertagsgeschenk, so leicht wie die sind!"

Auch die Tatsache, dass es sich bei der Sendung wie so häufig in den vergangenen Monaten wieder um eine Motto-Show handelt, nervt einige User gewaltig: "Schon wieder ein Special? Bringen die auch noch normale Episoden?", lautet nur einer der vielen Kommentare.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär"

