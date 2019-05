Rita Ora (28) zählt zu Großbritanniens reichsten jungen Künstlerinnen, laut Medienberichten hat sie während ihrer zehnjährigen Karriere als Sängerin, Model und Schauspielerin inzwischen ein stattliches Vermögen von fast 17,5 Millionen Euro angehäuft. Die Einnahmen dürften auch so schnell nicht abreißen: Die Musikerin ist derzeit auf großer Welttournee. Grund genug, den Eltern mal wieder was Schönes zu schenken – nämlich Immobilien.

Rita kaufte ihren Eltern nun ein 1,7-Millionen-Euro-Haus in ihrer kosovarischen Heimat Pristina. Ihre Mutter Vera teilte auf Instagram ein Foto des Luxus-Anwesens. "Obwohl wir in London leben, ist es so wichtig für uns, unsere Kinder und zukünftige Generationen, dass wir unsere Heimatstadt Pristina besuchen können", erklärte Vera.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rita ihren Eltern eine neue Bleibe schenkt. 2014 überraschte sie die beiden mit einer Wohnung in London. Eigentlich hatte sie die Wohnung damals für sich selbst gekauft – und dafür 1,5 Millionen Euro springen lassen.

Instagram / ritaora Sängerin Rita Ora im Tonstudio

Getty Images Rita Ora, Musikerin

Getty Images Rita Ora, Sängerin

