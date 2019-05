Noch ein bekanntes Gesicht, das mit dem Traumschiff in See stechen wird! Die ZDF-Kultserie trumpft derzeit mit einem Promi nach dem anderen auf: So ist beispielsweise Schlager-Star Florian Silbereisen (37) in Zukunft dauerhaft als frischgebackener Kapitän mit von der Partie. Vor einigen Wochen überraschte dann auch Musikerin Sarah Lombardi ihre Fans: Sie hat eine Gastrolle in dem TV-Format ergattert – genau wie Ulknudel und Moderator Joko Winterscheidt (40). Doch damit nicht genug: Auch Ex-BVB-Kapitän Roman Weidenfeller wird in einer "Traumschiff"-Episode zu sehen sein!

Das berichtet nun Bild. Ausgerechnet Neuzugang Florian hatte dabei offenbar seine Finger im Spiel: "Ich wollte unbedingt, dass Roman zusammen mit mir an Bord geht!", betonte der Ex von Helene Fischer (34) gegenüber der Zeitung. "Ich kann mir keinen besseren Glücksbringer für meinen Start als Kapitän wünschen als so einen erfahrenen und erfolgreichen Fußball-Kapitän wie Roman!“, schwärmte Flori von dem Weltmeister von 2014.

Auch der ehemalige Profi-Kicker freut sich riesig auf seinen "Traumschiff"-Auftritt: "Das ist für mich eine große Ehre. Ich kenne die Serie schon seit über 30 Jahren", berichtete er und erzählte weiter: "Früher habe ich das 'Traumschiff' mit meiner Oma gesehen. Gemeinsam haben wir vor dem Bildschirm davon geträumt, die Welt kennenzulernen." Werdet ihr euch Romans Episode ansehen? Stimmt ab!

Matthias Nareyek/Getty Images for Riani Ex-Fußball-Profi Roman Weidenfeller, 2019

Anzeige

Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Florian Silbereisen, Schlagersänger

Anzeige

SASCHA SCHUERMANN/AFP/Getty Images Ex-Profi-Kicker Roman Weidenfeller bei einem Spiel 2018

Anzeige

Werdet ihr euch Romans "Traumschiff"-Episode ansehen? 307 Stimmen 237 Auf jeden Fall! 70 Nee, ich bin ehrlich gesagt kein Fan der Sendung.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de