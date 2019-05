Aloe Blacc (40), der 2013 an Aviciis (✝28) Mega-Hit "Wake Me Up" mitgeschrieben hatte, ist im Song "SOS" zu hören – der Lead-Single des neuen posthumen Albums des verstorbenen Musikers aus Schweden. Der amerikanische Soul-Sänger offenbarte nun: Er habe den Geist von Tim Bergling – so der bürgerliche Name des Star-DJ – während des gesamten Aufnahmeprozesses gespürt. Während er an dem Song arbeitete, seien Dinge in den Westlake Studios passiert, die er sich nicht erklären könne.

Der Daily Mail beschrieb Aloe Situationen, die ihn nachhaltig verwirrt hätten. Während eines Interviews mit "10 Daily" sei in dem Aufnahmestudio beispielsweise die Zimmertür plötzlich zugefallen – in jenem Moment, als der Reporter Aviciis Namen genannt habe. "Der Interviewer sagte, es sei gruselig, aber ich fand es ein schönes Zeichen für Tims Anwesenheit während des gesamten Prozesses, in dem wir seine Musik umgesetzt haben", erklärte Aloe. Sein Name habe auf einer Notiz, die im Nachlass von Avicii gefunden wurde, gestanden – und habe ihn damit als den von dem DJ bevorzugten Sänger für genau jenes Lied ausgezeichnet.

"Ich habe das Gefühl, Tim hat wirklich versucht, sich selbst und anderen, die mit psychischen Erkrankungen und Sucht zu kämpfen haben, den Mut und die Worte zu geben, um um Hilfe zu bitten", versicherte Aloe der britischen Zeitung. Avicii wurde am 20. April 2018 während eines Urlaubs im Oman auf einem Anwesen der omanischen Königsfamilie tot aufgefunden.

Getty Images Aloe Blacc bei einem Event in Melbourne, 2019

Getty Images Aloe Blacc, Sänger

ActionPress / SMG via ZUMA Wire/ Storms Media Group Avicii im Februar 2016 in Fort Lauderdale

