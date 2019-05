Hollywood-Glamour an der Côte d’Azur! Seit Dienstag tummeln sich die wichtigsten Größen der Filmbranche auf dem roten Teppich der internationalen Filmfestspiele von Cannes. Eineinhalb Wochen lang werden in der südfranzösischen Stadt etliche Kinoproduktionen vorgestellt und mit Preisen ausgezeichnet. Zum Auftakt präsentierten sich Stars wie Eva Longoria (44) oder Izabel Goulart (34) in ihren teuersten Roben: Promiflash zeigt euch die schönsten Looks von der Eröffnungsveranstaltung!

Eva Longoria

Da hat sich Eva Longoria aber wirklich selbst übertroffen: Der ehemalige Desperate Housewives-Star entschied sich an diesem Tag für eine pastellfarbene Traumrobe aus Satin und ganz viel Glitzer. Absoluter Hingucker: Der ziemlich hoch angesetzte Schlitz, der Evas durchtrainierte Figur perfekt in Szene setzte!

Elle Fanning

Für einen echten Wow-Auftritt sorgte aber auch die Schauspielerin Elle Fanning (21). In ihrem märchenhaften Kleid verzückte die "Maleficent"-Darstellerin die anwesenden Fotografen. Besonderer Blickfang ihres Outfits war definitiv das auffällige Detail im Taillen-Bereich – eine filigran gestickte Blume schmückte die Körpermitte der 21-Jährigen.

Selena Gomez

Auch Selena Gomez (26) sorgte mit einem Überraschungs-Auftritt für Blitzlichtgewitter am Red Carpet. In ihrem gewagten und doch ziemlich stylishen Zweiteiler strahlte die Sängerin bis über beide Ohren. Nicht nur mit ihrem teuren Schmuck war die 26-Jährige ein absoluter Eyecatcher, auch ihr sexy Beinschlitz sorgte für einen erhöhten Glamour-Faktor.

Barbara Meier

Neben Models wie Izabel Goulart, Alessandra Ambrosio (38) oder Romee Strijd (23) tummelte sich in diesem Jahr auch wieder die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier (32) auf dem Event. Die Beauty flanierte zusammen mit ihrem Verlobten Klemens Hallmann über den roten Teppich. In ihrem bodenlangen, mit Federn geschmückten Kleid verzauberte sie an diesem Abend aber bestimmt nicht nur ihren Liebsten.

Julianne Moore

Spätestens mit dem Erscheinen der Leinwandgröße Julianne Moore (58) hielt echter Hollywood-Glamour Einzug in Cannes. Die Oscar-Gewinnerin stach an diesem Abend mit ihrer grünen Robe besonders aus der Masse hervor. Ihr Kleid stand in aufregendem Kontrast zum Red Carpet, worüber sich die Fotografen besonders freuten, und ihre farblich passenden Ohrringe rundeten ihren Look ab.

