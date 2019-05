Setzt Vanessa Stanat mit diesem beiläufig wirkenden Statement ein eindeutiges Zeichen? Schon seit Mittwoch kursieren Gerüchte um die Zukunft der Kandidatin bei Germany's next Topmodel. Eigentlich kämpft die Rothaarige am Donnerstagabend in Folge 15 um den Einzug ins Finale der 14. Staffel, Vermutungen zufolge soll sie allerdings freiwillig aus der Sendung aussteigen. Durch einen aktuellen Post beflügelt Vanessa diese Spekulationen jetzt zusätzlich!

Auf Instagram veröffentlichte das Model nun ein Foto, auf dem es gemeinsam mit Bloggerin Carmushka auf der Couch sitzt. Dazu leitete die Bensheimerin ein Gewinnspiel, bei dem Fans noch zwei Karten für die GNTM-Liveshow ergattern können, mit den Worten ein: "Ihr wollt nächste Woche beim Finale [...] nicht so wie Carmen und ich auf dem Sofa sitzen?!" So wie Carmen und ich? Deutet Vanessa damit etwa an, dass sie den Showdown des Formats von zu Hause aus verfolgen und nicht als Kandidatin auf der Bühne stehen wird?

Das vermuten zumindest einige ihrer Follower unter dem Beitrag. "Es klingt so, als wärst du im Finale nicht dabei", heißt es dort. Abgesehen davon befindet sich die Schönheit momentan auf dem Weg nach Ibiza. Dort will sie einige Tage verbringen – und das in einer Zeit, in der die GNTM-Girls doch für gewöhnlich schon mit dem Training für die Liveshow beginnen. Allerdings besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sich Vanessa mit ihrem Kommentar nur auf das Foto bezieht, auf dem sie und Carmen nun mal auf dem Sofa sitzen. Was glaubt ihr, wie der Beitrag zu verstehen ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de