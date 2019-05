Mit dieser Aussage überraschte Cathy Hummels (31) ihre Fans! Am Mittwoch stellte die Ehefrau von Mats Hummels (30) ein Video ins Netz, das prompt für Baby-Gerüchte sorgte. In dem Clip berichtete die Designerin von nervigen Wassereinlagerungen in ihren Beinen und sagte dann wortwörtlich: "Ja, in der Schwangerschaft ist das so!" – doch handelte es sich dabei nur um einen Versprecher oder hat die Mama von Ludwig Hummels (1) aus Versehen eine zweite Schwangerschaft ausgeplaudert? Jetzt klärt Cathy auf: Es war tatsächlich nur ein Versprecher!

In ihrer Instagram-Story sorgt die 31-Jährige nun für Klarheit: "Ich habe gestern nur gesagt, dass ich seit meiner Schwangerschaft 2017 schneller mal dicke Füße bekomme, aber ich bin definitiv nicht schwanger zum jetzigen Zeitpunkt", stellt die Influencerin klar und gibt dann zu: "Hab das vielleicht gestern in meiner Story falsch ausgedrückt mit dem Wort 'ist'." Damit habe sie lediglich ausdrücken wollen, dass die Beschwerden von ihrer Schwangerschaft mit Ludwig immer noch andauern.

Auch zukünftigen Fan-Hoffnungen auf ein weiteres Hummels-Baby nimmt Cathy erst einmal den Wind aus den Segeln: "Ich bin sehr glücklich mit meinem Ludwig und im Moment ist da auch nichts unterwegs, bevor das jetzt hier wieder irgendwelche Wellen schlägt", betont die Mutter.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Koch/face to face Cathy Hummels im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de