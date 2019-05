Gibt es etwa bald Familienzuwachs im Hause Hummels? Im Januar 2018 krönten Moderatorin Cathy (31) und Fußball-Profi Mats Hummels (30) ihre Liebe mit einem gemeinsamen Kind – dem kleinen Ludwig (1)! Ihr Sohnemann ist der ganz Stolz der Dirndl-Designerin. Regelmäßig schwärmt sie davon, wie sehr er ihr Leben bereichert. Ob sie deshalb nun Lust auf ein weiteres Baby und ein Geschwisterchen für Ludwig bekommen hat? Zumindest deutete Cathy jetzt ganz beiläufig eine zweite Schwangerschaft an!

Bei dieser Instagram-Story dürfte einigen Fans der Atem gestockt haben! In dem kurzen Clip berichtet die 31-Jährige zunächst nur von dem stressigen Tag, den sich gerade hinter sich gebracht hat – doch dann folgt eine Aussage, die bei ihren Followern mächtig Wirbel auslöste: "Ich saß heute fünf oder sechs Stunden nur fürs Styling und ich hab dann auch irgendwann meine Füße hochlegen müssen, beziehungsweise meine Beine, weil ich dann immer so schwere Beine kriege, mit etwas Wasser. Ja, in der Schwangerschaft ist das so!" In der Schwangerschaft? Ob Cathy sich an dieser Stelle lediglich versprochen oder doch ein Riesen-Geheimnis ausgeplaudert hat, klärte sie bisher nicht auf.

Zumindest ihre Abonnenten sind sich sicher: Cathy hat sich aus Versehen verplappert! "Glückwunsch zur Schwangerschaft, falls ich das richtig in der Story gehört habe", gratuliert beispielsweise eine Userin. Was glaubt ihr, bekommt sie echt ein zweites Kind? Stimmt ab!

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin und Influencerin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Dirndl-Designerin

