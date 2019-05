Werden diese zwei Serien-Stars bald wieder bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen sein? Oli P. (40) hatte vor Kurzem ein Foto von sich und seiner ehemaligen Schauspielkollegin Nadine Dehmel (43) veröffentlicht – Ende der 90er-Jahre standen die beiden als Leinwand-Paar für GZSZ vor der Kamera. Zudem versah der Moderator seinen Post mit dem Hashtag #Überraschung – werden die beiden also möglicherweise in die Vorabendserie zurückkehren? Nun äußerte sich ein Sprecher von RTL zu den aktuellen Rückkehr-Gerüchten!

Einige Fans hatten sich in den in den sozialen Netzwerken bereits Hoffnung auf ein Comeback der beiden Darsteller gemacht – doch daraus wird wohl nichts, wie der RTL-Sprecher nun gegenüber Promiflash verriet: "Derzeit ist keine Reunion bei GZSZ geplant oder Teil der aktuellen Drehbücher." Änderungen im Hauptcast der Serie würden rechtzeitig auf der Homepage des Senders angekündigt werden, hieß es weiter.

Was Oli also mit diesem Schnappschuss andeuten wollte und was tatsächlich hinter der angekündigten Überraschung steckt, bleibt somit zunächst unklar. Das gemeinsame Bild mit seiner ehemaligen Kollegin hatte der 40-Jährige zumindest mit den Worten "Hmmm! Das ist ja mal ziemlich cool. Verraten wird nix" versehen. Eine erneute Zusammenarbeit der beiden könnte also durchaus möglich sein – wenn auch nicht für GZSZ.

ActionPress Oli P. im "ZDF Fernsehgarten"

ActionPress Nadine Dehmel bei der 25-jährigen Jubiläumsfeier von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Instagram / oli.p_offiziell Nadine Dehmel und Oliver Petszokat, Ex-GZSZ-Stars

