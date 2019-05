So schön schwanger ist Wolke Hegenbarth (39)! Schon im April ließ die Schauspielerin überraschend die Baby-Bombe platzen: Die Beauty und ihr langjähriger Partner Oliver Vaid erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Kurz darauf veröffentliche sie sogar ein erstes Foto ihrer stetig wachsenden Baby-Rundungen – seitdem hat sich jetzt schon eine ganze Menge getan: Stolz präsentiert die werdende Mama nun ein weiteres Bauch-Update!

Den hübschen Schnappschuss teilte die 39-Jährige via Instagram mit ihren Fans: Auf dem Urlaubs-Pic von der Sonneninsel Mallorca ist die Mutter in spe offenbar kurz davor, in einen Pool zu springen – sie deutet einen eleganten Köpper an. Dank ihres Bikinis gibt Wolke dabei einen guten Blick auf ihre Baby-Kugel preis, die in den vergangenen Wochen einen mächtigen Schub gemacht hat! Ihre Schwangerschaft ist nun wirklich nicht mehr zu übersehen.

Bisher verriet Wolke nicht, in welchem Monat sie sich befindet und wann ihr Spross das Licht der Welt erblicken wird. Doch wie aus ihren Zeilen unter dem Beitrag hervorgeht, hat sie es damit wohl auch gar nicht so eilig: "#Genieße es, solange es dauert", schrieb sie unter der Aufnahme – wobei sie sich vermutlich auf ihre wachsende Körpermitte bezieht.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Babybauch von Wolke Hegenbarth im April 2019

Anzeige

Getty Images Wolke Hegenbarth und ihr Freund Oliver

Anzeige

Getty Images Wolke Hegenbarth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de