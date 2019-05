Johannes Oerding (37) ist ein absoluter Vollblutmusiker! Das beweist der Singer-Songwriter seit zwei Wochen bei Sing meinen Song. Dort bezaubert der Wahlhamburger mit seiner Leidenschaft und Spontanität auf der Bühne. Eine, die den Erfolg des Sängers von Anfang an miterlebte, ist Ina Müller (53). Die Moderatorin entdeckte ihn nicht nur, sondern ist seit 2011 auch mit ihm liiert. Von ihrem Johannes schwärmte sie nun ganz verliebt.

Nach der zweiten Folge des außergewöhnlichen Tauschkonzerts beleuchtete der TV-Sender das Leben des 37-Jährigen genauer. In der Johannes Oerdings Story verriet seine Partnerin dann, dass ihr Liebster eine echte Gabe besitze. "Vor Menschen zu spielen, ist sein Lebenselixier. Er hat ja wirklich ein Talent, schnell zu sein, sich Texte zu merken, die Nervosität klaut da nichts bei ihm. Also, darauf bin ich sehr neidisch." Das Leben mit dem "Kreise"-Interpreten sei allerdings manchmal auch nicht so leicht. "In der Küche zu sitzen und wirklich mit Schweiß, Blut und Tränen Lieder zu schreiben...", deutete sie an. Gerade in solchen Situation käme es häufig zu künstlerischen Differenzen.

Die Beziehung zu dem 16 Jahre jüngeren Blondschopf habe sie jedoch nie sonderlich öffentlich leben wollen. Lange wurde vermutet, dass sich das Paar 2009 in Inas TV-Show "Inas Nacht" kennen und sofort lieben lernte. Das dementierte Johannes jedoch: "Das war nicht der Moment. Das hat noch etwas gedauert. Nein, ich war Vorband bei ihr auf Tour. Da lernt man sich kennen", offenbarte er mit einem Schmunzeln.

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

WENN / Patrick Hoffmann Ina Müller beim Echo 2014

TVNOW / Markus Hertrich Gastgeber Michael Patrick Kelly und die diesjährigen "Sing meinen Song"-Kandidaten

